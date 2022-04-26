Кабмін виплатить вимушеним переселенцям по 2500 грн, - Шмигаль

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у telegram.



За словами прем'єр-міністра, для виплат не потрібно заповнювати додаткових заяв. Перевага надаватиметься людям із тимчасово окупованих територій.



"Фінансова допомога в межах програми складе 2500 грн на особу. Виплати будуть здійснюватися на основі наявних відомостей інформаційної бази внутрішньо переміщених осіб. Тобто, для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже 1 млн осіб. Перевага буде надаватися ВПО з окупованих територій та зон бойових дій", - написав чиновник.



Додамо, що в Україні продовжують працювати й інші програми для вимушено переміщених людей. Уряд виплачує по 2 000 грн для кожного дорослого та по 3 000 грн на дитину. Також є дві спільні програми з ООН та з UNICEF. В межах цих програм виплачують 2 200 грн переміщеним людям, що належать до вразливих категорій.

З початку квітня Мінсоцполітики перерахувало Ощадбанку понад 2,6 мільярда гривень на виплату допомоги щодо проживання внутрішньо переміщених осіб.

Станом на 30 березня понад 3,5 мільйона українців, що перебувають у зоні бойових дій в Україні, отримали 6500 грн виплат через послугу "єПідтримка".