Кабмін вивчає можливість застосування в Україні досвіду "офіційної багатомовності", – нардеп Княжицький
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив вивчити можливість використання в Україні досвіду "офіційної багатомовності"
Відповідний документ опублікував на своїй facebook-сторінці народний депутат Микола Княжицький.
"Прошу за участю Національної академії наук проаналізувати міжнародний досвід застосування і правові аспекти офіційної багатомовності та у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо можливості його використання в Україні", – зазначено в дорученні Шмигаля урядовцям, поданому за підсумками наради 27 травня.
"Знаєте, над чим зараз працює Кабінет Міністрів? Виявляється, над "можливістю використанням в Україні досвіду офіційної багатомовності". Тобто вони таки вивчають можливість вбити державну мову через надання офіційного статусу іншим мовам!!! Вгадайте, якій!" – прокоментував Княжицький.
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