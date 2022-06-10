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Кабмін вивчає можливість застосування в Україні досвіду "офіційної багатомовності", – нардеп Княжицький

10 червня, 2022 п'ятниця
21:12
Суспільство Микола Княжицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив вивчити можливість використання в Україні досвіду "офіційної багатомовності"

Відповідний документ опублікував на своїй facebook-сторінці народний депутат Микола Княжицький.

"Прошу за участю Національної академії наук проаналізувати міжнародний досвід застосування і правові аспекти офіційної багатомовності та у тижневий строк подати Кабінетові Міністрів пропозиції щодо можливості його використання в Україні", – зазначено в дорученні Шмигаля урядовцям, поданому за підсумками наради 27 травня.

"Знаєте, над чим зараз працює Кабінет Міністрів? Виявляється, над "можливістю використанням в Україні досвіду офіційної багатомовності". Тобто вони таки вивчають можливість вбити державну мову через надання офіційного статусу іншим мовам!!! Вгадайте, якій!" – прокоментував Княжицький.

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