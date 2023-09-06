Кабмін запустив єдину електронну систему обліку дошкільнят і школярів

Про це інформує Міністерство освіти та науки.

5 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №684, яка передбачає спрощення шкільної документації, яка стосується обліку дошкільнят та учнів за допомогою програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".

"Відтепер буде існувати єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. На відміну від того, як це було раніше, коли облік проводили окремо у кожній територіальній громаді та не було узагальненого бачення ситуації в межах всієї країни. Завдяки такій обліковій системі будуть автоматично зводитися статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням", - йдеться у заяві.

Повідомляється, що ведення шкільної документації в електронній формі, яка стосується обліку дітей дошкільного та шкільного віку, допоможе зменшити навантаження на педагогів та керівників освітніх закладів. Таким чином, очікується, що освітяни зможуть краще виконувати основні обов’язки, а діти отримуватимуть якісніші послуги.