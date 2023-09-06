Кабмін запустив єдину електронну систему обліку дошкільнят і школярів
В Україні запустили єдину електронну систему ведення шкільної документації, пов'язаної з обліком дітей дошкільного віку та учнів
Про це інформує Міністерство освіти та науки.
5 вересня Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №684, яка передбачає спрощення шкільної документації, яка стосується обліку дошкільнят та учнів за допомогою програмно-апаратного комплексу "Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту".
"Відтепер буде існувати єдина електронна система обліку дітей, вихованців та учнів для усіх закладів освіти в Україні. На відміну від того, як це було раніше, коли облік проводили окремо у кожній територіальній громаді та не було узагальненого бачення ситуації в межах всієї країни. Завдяки такій обліковій системі будуть автоматично зводитися статистичні звіти про кількість дітей дошкільного і шкільного віку, вихованців та учнів, зокрема дітей, не охоплених навчанням", - йдеться у заяві.
Повідомляється, що ведення шкільної документації в електронній формі, яка стосується обліку дітей дошкільного та шкільного віку, допоможе зменшити навантаження на педагогів та керівників освітніх закладів. Таким чином, очікується, що освітяни зможуть краще виконувати основні обов’язки, а діти отримуватимуть якісніші послуги.
- У червні першим заступником міністра освіти й науки України став Євген Кудрявець, а заступницею з питань дошкілля було призначено Євгенію Смірнову.
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