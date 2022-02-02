Кабмін затвердив договір про зону вільної торгівлі з Туреччиною
Уряд затвердив угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, її буде підписано 3 лютого
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми інтенсифікували переговори з нашими турецькими партнерами, щоб угода відповідала інтересам українського бізнесу та створювала можливості для нашого експорту, потенціал для модернізації українських підприємств", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що підписання угоди планується у присутності президентів України та Туреччини.
Також прем'єр уточнив, що уряд затвердить чотири договори з Туреччиною щодо співпраці у різних галузях. Йдеться про рамкову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіації та космічної галузі. Також планується затвердити угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики та зміни до угоди, яка стосується роботи правоохоронних органів.
"Таким чином, усі чотири угоди, які ми затвердимо сьогодні, завтра планують підписати", - резюмував Шмигаль.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.25
Купівля 28.25Продаж 28.52
-
EUR
Купівля 31.78Продаж 32.22
- Актуальне
- Важливе