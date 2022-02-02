Кабмін затвердив договір про зону вільної торгівлі з Туреччиною

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



"Ми інтенсифікували переговори з нашими турецькими партнерами, щоб угода відповідала інтересам українського бізнесу та створювала можливості для нашого експорту, потенціал для модернізації українських підприємств", - сказав Шмигаль.



Він зазначив, що підписання угоди планується у присутності президентів України та Туреччини.



Також прем'єр уточнив, що уряд затвердить чотири договори з Туреччиною щодо співпраці у різних галузях. Йдеться про рамкову угоду про співпрацю у сфері високих технологій, авіації та космічної галузі. Також планується затвердити угоду про співпрацю у сфері молодіжної політики та зміни до угоди, яка стосується роботи правоохоронних органів.



"Таким чином, усі чотири угоди, які ми затвердимо сьогодні, завтра планують підписати", - резюмував Шмигаль.

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