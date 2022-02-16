Кабмін затвердив фінплан держпідприємства "Антонов"

Про це йдеться у пояснювальній записці КМУ.



Зазначається, що фінансовий план ДП "Антонов" на 2022 рік передбачає отримання 8 386,7 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. Чистий прибуток планується у розмірі 925,8 млн грн.



Виплати на користь держави становитимуть 545,9 млн грн, а капітальні інвестиції передбачені у розмірі 750 млн грн.

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