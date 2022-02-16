Кабмін затвердив фінплан держпідприємства "Антонов"
16 лютого Кабінет Міністрів України затвердив фінансовий план державного підприємства "Антонов"
Про це йдеться у пояснювальній записці КМУ.
Зазначається, що фінансовий план ДП "Антонов" на 2022 рік передбачає отримання 8 386,7 млн грн чистого доходу від реалізації продукції. Чистий прибуток планується у розмірі 925,8 млн грн.
Виплати на користь держави становитимуть 545,9 млн грн, а капітальні інвестиції передбачені у розмірі 750 млн грн.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.98
Купівля 27.98Продаж 28.34
-
EUR
Купівля 31.77Продаж 32.28
- Актуальне
- Важливе