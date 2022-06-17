Кабмін затвердив порядок поводження з військовополоненими

Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

"Затверджено порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, яким закріплено загальні засади поводженнz, порядок ведення обліку та реєстрації, евакуації, супроводження та прийому-передачі, порядок їх опитування", - зазначив Мельничук.

За його словами, Кабмін затвердив порядок забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією проти України, та порядок передачі та репатріації тіл (останків).