Кабмін затвердив порядок поводження з військовополоненими
Уряд затвердив порядок заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період
Про це представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Затверджено порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період, яким закріплено загальні засади поводженнz, порядок ведення обліку та реєстрації, евакуації, супроводження та прийому-передачі, порядок їх опитування", - зазначив Мельничук.
За його словами, Кабмін затвердив порядок забезпечення вилучення тіл (останків) осіб, загиблих (померлих) у зв’язку зі збройною агресією проти України, та порядок передачі та репатріації тіл (останків).
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