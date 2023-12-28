Кабмін збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців – за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю. Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8 000 грн", – пояснила заступниця голови відомства Тетяна Бережна.

Таким чином, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тис. грн за таку особу, а якщо переселенець матиме інвалідність – до 48 тис. грн.

Орієнтовно на реалізацію зазначеної програми на 2024 рік передбачено 350 млн грн, зауважили в Мінекономіки.