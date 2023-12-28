Кабмін збільшив компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО
Уряд на засіданні 27 грудня ухвалив рішення щодо збільшення розміру компенсацій роботодавцям за працевлаштування переселенців, у тому числі осіб з інвалідністю
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
"Уряд збільшив загальну тривалість надання компенсації витрат з двох до трьох місяців роботодавцю за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та до 6 місяців – за працевлаштування ВПО з-поміж осіб з інвалідністю. Зміниться і сам розмір компенсацій. Якщо раніше вони виплачувались виходячи із суми 6700 грн на місяць, то відтепер такі компенсації прив’язали до розміру мінімальної зарплати, яка з 1 січня складатиме 7100 грн, а з 1 квітня – 8 000 грн", – пояснила заступниця голови відомства Тетяна Бережна.
Таким чином, якщо роботодавець приймає на роботу ВПО, то наступного року він отримає право на компенсацію до 24 тис. грн за таку особу, а якщо переселенець матиме інвалідність – до 48 тис. грн.
Орієнтовно на реалізацію зазначеної програми на 2024 рік передбачено 350 млн грн, зауважили в Мінекономіки.
- Раніше у Мінреінтеграції розповіли, яких заходів вживають для працевлаштування ВПО. Зокрема їм доступні ваучери на перенавчання. Окрім того, влада працює над реформуванням Центрів зайнятості.
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