Кабмін зобов'язав лісгоспи направляти третину прибутку на відтворення лісів
Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка зобов'язує державні лісгоспи направляти 30% чистого прибутку на відтворення лісів
Кабмін ухвалив проєкт постанови під час чергового засідання, передає Еспресо.TV.
Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, постанова діятиме з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2024 року.
Державні лісгоспи, які підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів, будуть зобов'язані відраховувати 30% чистого прибутку на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів із охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Ще 50% чистого прибутку такі лісгоспи направлятимуть в держбюджет.
Зазначається, що використання 30% чистого доходу підлягатиме щорічному державному фінансовому аудиту.
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