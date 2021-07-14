Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Кабмін зобов'язав лісгоспи направляти третину прибутку на відтворення лісів

Кабмін зобов'язав лісгоспи направляти третину прибутку на відтворення лісів

14 липня, 2021 середа
13:51
Економіка відтворення лісів

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка зобов'язує державні лісгоспи направляти 30% чистого прибутку на відтворення лісів

Кабмін ухвалив проєкт постанови під час чергового засідання, передає Еспресо.TV.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкту постанови, постанова діятиме з 1 липня 2021 року до 31 грудня 2024 року.

Державні лісгоспи, які підпорядковуються Державному агентству лісових ресурсів, будуть зобов'язані відраховувати 30% чистого прибутку на придбання необоротних активів, необхідних для здійснення заходів із охорони, захисту, використання та відтворення лісів. Ще 50% чистого прибутку такі лісгоспи направлятимуть в держбюджет.

Зазначається, що використання 30% чистого доходу підлягатиме щорічному державному фінансовому аудиту.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

екологія
ліси
лісгоспи
Читайте також:
Олександр Усик
13 липня, 2021 вiвторок
Усик ошелешив фанатів кардинальною зміною іміджу, боксер став повністю лисим. ВІДЕО
НАТО
13 липня, 2021 вiвторок
Посол Франції про рух України до НАТО: "Давайте не відкривати перспективу, яка є нереалістичною"
Василь Ломаченко
13 липня, 2021 вiвторок
Член команди Ломаченка "злив" інформацію про головний недолік боксера
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.38
  • EUR
    Купівля 31.98
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
14 липня
14:31
Кожна країна ЄС сама вирішуватиме, чи пускати українців, - Кулеба
14:26
Уряд розширив програму держгарантій на фермерів для купівлі сільгоспземлі
14:25
На Черкащині прогримів вибух у житловому будинку, під завалами виявили тіло власника
14:11
Юрій Бойко
“Харківські угоди”: Бойка та ще чотирьох нардепів викликали на допит
14:09
Осман Мехмедагіч
В Боснії заарештували главу розвідки: звинувачують у підробці диплому
14:07
На закарпатському підприємстві отруїлися працівники - один чоловік помер, чотирьох госпіталізували
13:59
шахта
Кабмін спрямував 400 млн грн на погашення заборгованості із зарплат шахтарям
13:55
Марта Костюк
Зіркова українська тенісистка не зіграє на Олімпіаді
13:48
Дмитро Кулеба
Литва вдвічі зменшила вартість довгострокових віз для українців, - Кулеба
13:40
Арсен Аваков
Зеленському сказали, що затримання нардепів-"слуг" під впливом наркотиків є спецоперацією поліції, - ЗМІ про відставку Авакова
13:40
У Грузії 4 телеканали припинили мовлення: вимагають відставки прем'єра через вбивство журналіста
13:33
Євгенія Кравчук
Троє депутатів відкликали "мовні" правки з бюджетного законопроєкту, - нардепка-"слуга" Кравчук
13:30
дівчинк з закарпаття, що врятувала дітей
"Це очі справжнього героя": на Закарпатті 12-річна дівчинка врятувала чотирьох дітей під час негоди
13:26
Денис Шмигаль
Уряд схвалив проведення перерахунку пенсій для військовослужбовців, - Шмигаль
13:14
ВРП
Рада ухвалила ще один закон для судової реформи: він регулює призначення до ВРП
13:05
Італія - Англія, фінал Євро-2020
Збірну Англії покарають за безлади на "Вемблі" під час фіналу Євро-2020
13:02
свічка
На Тернопільщині 14 липня оголосили Днем жалоби: прощаються з Героєм
12:57
арест
На Київщині затримали викрадачів автівок преміумкласу
12:51
Посли ЄС рекомендували скасувати обмеження на в'їзд для українців, - журналіст
12:40
Офіс генпрокурора підозрює керівника кар'єру на Запоріжжі у незаконному видобутку граніту на 450 млн грн
12:26
Яремчук, Баста та Миколенко
Футболісти збірної України виклали спільне фото з російським репером Бастою
12:23
Олександр Ткаченко
Ткаченко: Мова не може бути предметом маніпуляцій та спекуляції для проросійських і псевдопатріотичних сил
12:16
Дмитро Разумков
"Приналежність до олігархів має визначати не РНБО, а комісія НАЗК": Разумков подав правки до законопроєкту Зеленського
12:11
HMS Queen Elizabeth
На борту британського авіаносця Queen Elizabeth коронавірусом заразилися понад 100 повністю вакцинованих моряків
12:02
Роналду та Моурінью
"Роналду - ідіот": У Іспанії оприлюднили записи телефонних розмов президента "Реалу"
11:56
Інвесткомпанія Concorde Capital запустила в Україні онлайн платформу з торгівлі сільгоспземлею
11:52
На Київщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
На Київщині сталася масштабна пожежа на підприємстві: до гасіння залучали 8 одиниць спецтехніки
11:51
Оновлено
Вимагали перерахунку пенсій: під Радою відбулись сутички між силовиками-ветеранами та поліцією
11:35
Динамо
"Динамо" зіграє матч проти чемпіонів Італії
11:35
Геннадій Кернес
Ексмер Кернес посмертно став почесним громадянином Харкова
11:31
В Україні планують створити спецпідрозділи з розслідування злочинів, вчинених в умовах війни, - ОГПУ
11:19
кіберполіція
Використовується для кібератак: Держспецзв'язку попередила про фішинговий сайт, який імітує сайт Офісу президента
11:14
зеленський аваков
Піти у відставку Авакова попросив Зеленський, - нардепка-"слуга" Верещук
11:05
Дмитро Шерембей
Якщо наступні півтора місяця депутати будуть на пляжі, то тяжкохворі – у муках, − активіст Дмитро Шерембей
11:01
Роман Зозуля
Український футболіст Зозуля заявив, що йому соромно за владу та людей, які "втомилися від війни"
10:57
covid
В окупованому Криму новий антирекорд захворюваності на COVID-19: домінує штам “Дельта”
10:52
В'їзд вантажівок до Києва обмежено через спеку
10:51
Рада
Рада 14 липня збереться на позачергове засідання: у порядку денному 2 питання
10:35
Англія - Данія
Фани збірної Англії зібрали 100 тис. підписів під петицією з вимогою переграти фінал Євро-2020
10:33
Екснардепа Семенченка, щодо якого відкрито три кримінальні справи, перевели з СІЗО під домашній арешт
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV