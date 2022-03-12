"Кадирівці" у Бородянці розстріляли 12 поранених росіян, що чекали евакуації, - розвідка

Про це із посиланням на дані української розвідки повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, інформує Еспресо.TV

"Кадирівці" розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців, повідомляє українська розвідка. Це сталося у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі.

Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю.

Нагадаємо, в кінці лютого стало відомо, що кадирівці прибули в Україну для участі у війні на боці Росії. Зокрема їх завданням була ліквідація чинного президента. Проте вони не виконали завдання.

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