Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив у telegram.

За словами Братчука, єдиною можливістю для росіян врятувати своє життя на Херсонському напрямку - здатись у полон.

"За наявними даними, позаду регулярних частин вс РФ висунуто підрозділи так званих кадирівців, які мають відіграти роль "заградотрядов" під час відступу росіян під ударами ЗСУ. Щобільше, серед самих кадирівців зафіксовано настрої помститися російським десантникам (їх чимало на Херсонщині), чиї попередники знищували цивільне населення під час Чеченських кампаній Кремля на Кавказі", - пише речник Одеської ОВА з посиланням на "Рух_Опору_Південь".

3 вересня у британській розвідці заявили, що контрнаступ ЗСУ в Херсонській області став для російських окупантів тактичною несподіванкою.

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