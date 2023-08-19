Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню, - Клименко
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Каховська ГЕС, яку підірвали росіяни, не підлягає відновленню, оскільки зруйновано 11 прольотів греблі з 28
Про це повідомляє МВС України.
"У результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила", - зазначили у повідомленні.
Повідомляється, що до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 - отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб.
За даними МВС, з підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі місцевих та сотні домашніх тварин.
Міністр внутрішніх справ відзначив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола ЗАЕС.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її було повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут. Також більше новин про ситуацію, пов'язаною з підривом ГЕС, можна знайти тут.
- У Херсонській облраді розповіли, як постраждалим від наслідків підриву Каховської ГЕС отримати допомогу.
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