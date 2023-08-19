Про це повідомляє МВС України.

"У результаті теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. 3 машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила", - зазначили у повідомленні.

Повідомляється, що до зони надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Щонайменше 34 особи загинули, ще 28 - отримали поранення. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб.

За даними МВС, з підтоплених районів вивезли майже чотири тисячі місцевих та сотні домашніх тварин.

Міністр внутрішніх справ відзначив, що найголовніша загроза для України та світу тепер існує довкола ЗАЕС.