Каховська ГЕС, фронт, укриття: Зеленський провів селекторну нараду

Про це голова держави повідомив у Telegram.

"Ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі. Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці", - написав президент.

За його словами, основними питаннями були забезпечення людей питною водою, оцінка збитків та екологічної шкоди, а також евакуація мешканців. Зеленський наголосив, що окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, тому Україна звертатиметься по допомогу до міжнародних організацій.

Ще однією темою був фронт і забезпечення військових технікою та боєприпасами. Учасники наради заслухали звіт розвідки.

"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - окреслив президент іще одну тему наради.