Каховська ГЕС, фронт, укриття: Зеленський провів селекторну нараду
Президент України Володимир Зеленський уранці 7 червня провів нараду, присвячену ситуації з Каховською ГЕС, підрив якої росіяни здійснили днем раніше
Про це голова держави повідомив у Telegram.
"Ситуація з Каховською ГЕС – тема номер один на сьогоднішньому ранковому селекторі. Доповідав новопризначений керівник штабу з подолання наслідків міністр Клименко. Він уже на місці", - написав президент.
За його словами, основними питаннями були забезпечення людей питною водою, оцінка збитків та екологічної шкоди, а також евакуація мешканців. Зеленський наголосив, що окупанти повністю провалили евакуацію на лівому березі Дніпра, тому Україна звертатиметься по допомогу до міжнародних організацій.
Ще однією темою був фронт і забезпечення військових технікою та боєприпасами. Учасники наради заслухали звіт розвідки.
"Проміжні підсумки інспекції бомбосховищ. На жаль, невтішні", - окреслив президент іще одну тему наради.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, читайте за посиланням.
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