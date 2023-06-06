Каховську ГЕС підірвав 1-й батальйон 205 мотострілецької бригади з Будьонновська Ставропольського краю
Вночі 6 червня 2023 року 1-й батальйон 205 мотострілецької бригади з Будьонновська Ставропольського краю підірвав греблю Каховської ГЕС
Про це повідомили джерела Еспресо в ЗСУ.
"Росія - це варвари й військові злочинці. Порушення законів війни - руйнування об'єктів, які несуть підвищену небезпеку. Підрив Каховської ГЕС нічого не змінить, це акт відчаю", - прокоментували Еспресо в ЗСУ.
Окрім цього, також цю інформацію повідомляє рух "АТЕШ" із зазначенням прізвищ окупантів.
"Рух "АТЕШ" дізнався, хто підірвав Каховську ГЕС. Це зробив 1 батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю", - йдеться у дописі.
Ситуація на Каховській ГЕС
У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано, затоплення загрожує 80 населеним пунктам.
Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.
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