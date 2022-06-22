Про це він розповів в етері Еспресо.



"Це ще один гарний приклад, коли російська сторона намагається використовувати європейські санкції й тепер прокинулися російські пропагандисти, розказуючи як поводить себе Литва і блокує Калінінград, або ж транзит з міста і у місто. Просто санкції вже ввійшли у силу і деякі категорії товарів не можуть перевозитися через територію ЄС. Серед них це чорний метал та сталь, може бути й поширення на певні будівельні матеріали, але ж це рішення Євросоюзу" - зауважив литовський політик.



Петрас Ауштревічус зазначив, що Литва чує залякування з боку російської влади та розуміє, що можуть відбуватися провокаційні або гібридні впливи, або загострюватися кібернетична ситуація.



"Треба сказати, що Калінінград має альтернативи постачання по морю і ніхто його не блокує, навіть, немає наміру блокування. Не можете перевозити суходолом, перевозьте по морю – ось вихід, який можна і технічно, і логістично знайти. І ми розуміємо, що це все роздувається з політичних цілей, бо головне, дати привід говорити у російських колах, що політика Заходу стає жорстокіше. Всі погрози, що були висловлені Росією, почути нами і ми аналізуємо. ЄС теж сказала своє ставлення, тому я не думаю, що будуть якісь зміни у цьому рішенні" – підкреслив литовський депутат.

17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції

У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту"

Також голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що ситуацію в Калінінграді не можна порівнювати з блокуванням українського зерна