Калінінград не заблокований і може перевозити вантажі морем: Росія роздуває проблему з політичних цілей, - литовський політик Ауштревічус
Петрас Ауштревічус, литовський політик, депутат Європарламенту переконаний, що Калінінград має альтернативи постачання по морю і ніхто його не блокує, тому все роздувається Росією з політичних цілей, щоб дати привід говорити у російських колах, що політика Заходу стає жорстокіше
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Це ще один гарний приклад, коли російська сторона намагається використовувати європейські санкції й тепер прокинулися російські пропагандисти, розказуючи як поводить себе Литва і блокує Калінінград, або ж транзит з міста і у місто. Просто санкції вже ввійшли у силу і деякі категорії товарів не можуть перевозитися через територію ЄС. Серед них це чорний метал та сталь, може бути й поширення на певні будівельні матеріали, але ж це рішення Євросоюзу" - зауважив литовський політик.
Петрас Ауштревічус зазначив, що Литва чує залякування з боку російської влади та розуміє, що можуть відбуватися провокаційні або гібридні впливи, або загострюватися кібернетична ситуація.
"Треба сказати, що Калінінград має альтернативи постачання по морю і ніхто його не блокує, навіть, немає наміру блокування. Не можете перевозити суходолом, перевозьте по морю – ось вихід, який можна і технічно, і логістично знайти. І ми розуміємо, що це все роздувається з політичних цілей, бо головне, дати привід говорити у російських колах, що політика Заходу стає жорстокіше. Всі погрози, що були висловлені Росією, почути нами і ми аналізуємо. ЄС теж сказала своє ставлення, тому я не думаю, що будуть якісь зміни у цьому рішенні" – підкреслив литовський депутат.
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