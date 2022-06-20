"Події в Калінінграді не вплинуть на решту світу": Боррель про блокування окупантом портів України і обмеження Литвою транзиту вантажів із РФ

Про це заявив голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель, передає "Радіо Свобода".

На запитання, чи може блокування транзиту вантажів до Калінінграда через Литву створити напруження з Росією, Боррель відповів:"Я точно не знаю, але не можна порівнювати ситуацію в Калінінграді з ситуацією в Україні. Тому що на решту світу те, що відбувається в Калінінграді, не вплине. Натомість на решту світу дуже сильно вплине те, що відбувається в Україні. Ми повинні попередити про загрозу великого голоду у світі, особливо в Африці. Саме війна породжує зростання цін і дефіцит енергії та продовольства. Тому ми підтримуємо зусилля ООН щодо деблокування експорту з України.

Також я наполягаю на тому, що не європейські санкції створюють цю кризу. Наші санкції не спрямовані на їжу чи добрива. Проблема виникає через російську блокаду українського зерна. Мільйони тонн пшениці заблоковані, а мільйони людей не можуть споживати цю пшеницю. Війна матиме драматичні наслідки для світу. Тому ми закликаємо Росію розблокувати порти", – зазначив Боррель.