"Події в Калінінграді не вплинуть на решту світу": Боррель про блокування окупантом портів України і обмеження Литвою транзиту вантажів із РФ
Ситуацію в Калінінграді не можна порівнювати з блокуванням українського зерна
Про це заявив голова зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель, передає "Радіо Свобода".На запитання, чи може блокування транзиту вантажів до Калінінграда через Литву створити напруження з Росією, Боррель відповів:
"Я точно не знаю, але не можна порівнювати ситуацію в Калінінграді з ситуацією в Україні. Тому що на решту світу те, що відбувається в Калінінграді, не вплине. Натомість на решту світу дуже сильно вплине те, що відбувається в Україні. Ми повинні попередити про загрозу великого голоду у світі, особливо в Африці. Саме війна породжує зростання цін і дефіцит енергії та продовольства. Тому ми підтримуємо зусилля ООН щодо деблокування експорту з України.
Також я наполягаю на тому, що не європейські санкції створюють цю кризу. Наші санкції не спрямовані на їжу чи добрива. Проблема виникає через російську блокаду українського зерна. Мільйони тонн пшениці заблоковані, а мільйони людей не можуть споживати цю пшеницю. Війна матиме драматичні наслідки для світу. Тому ми закликаємо Росію розблокувати порти", – зазначив Боррель.
- Нагадаємо, 17 червня Залізниця Литви повідомила Калінінградську залізницю, що припиняють транзит до Калінінградської області та з неї великого переліку товарів, які підпадають під європейські санкції.
- У держдумі РФ натомість пригрозили Литві негайно "вдатися до самозахисту".
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