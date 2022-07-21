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Премʼєрка Естонії Каллас підтримала пропозицію Єврокомісії скоротити споживання газу на 15%

21 липня, 2022 четвер
14:55
Світ Кая Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що споживання природного газу в країні вже суттєво зменшилося, тому зниження витрат блакитного палива на 15% відповідно до рекомендації Єврокомісії "не складе жодних проблем"

Про це інформує ERR.


"Споживання газу в Естонії насправді вже знизилося. У першій половині 2022 року ми споживали на 18% менше, ніж у той самий період у 2021 році. Хоча історично споживання газу в Естонії становило приблизно 5 терават-годин на рік, тепер ми прогнозуємо до зими 4 терават-години", - заявила Каллас під час першої пресконференції нового уряду.

Естонський уряд також схвалив позицію стосовно представленого напередодні Єврокомісією плану щодо скорочення споживання газу та відповідної постанови, спрямованої на підвищення готовності ЄС реагувати на можливе припинення постачання газу з РФ.

Пані Каллас пояснила, що спочатку у Євросоюзі спробують скоротити споживання газу на 15% на добровільній основі (з 1 серпня до кінця березня 2023 року).

Якщо це не вдасться, цільові показники зі скорочення споживання газу стануть обов'язковими у зв'язку з надзвичайною ситуацією.

"Якщо ситуація в Європі погіршиться і погіршиться як мінімум у трьох державах-членах, які оголосять надзвичайну ситуацію, або ці три держави-члени зроблять відповідний запит, то Євросоюз зможе оголосити надзвичайну ситуацію на європейському рівні", - пояснила вона.

Каллас також запевнила, що Естонія підтримує цілі скорочення споживання газу.

"Важливо якнайшвидше позбутися російського викопного палива, а також припинити фінансування військової машини Путіна, і держави-члени зможуть самі вибрати, як точно це зробити", - додала Каллас.

Прем'єрка підтвердила, що скорочення споживання газу на 15% не створить жодних проблем для Естонії.

  • Нагадаємо, що Європейський Союз збирається запропонувати добровільне 15% скорочення споживання природного газу країнами-членами, починаючи з наступного місяця через побоювання, що Росія може припинити постачання палива
  • При цьому Іспанія та Португалія не згодні з пропозицією Єврокомісії скоротити споживання газу

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