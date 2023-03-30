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Kalush Orchestra став амбасадором штурмової бригади "Лють" Нацполіції

30 березня, 2023 четвер
22:32
Культура Kalush Orchestra став амбасадором бригади Лють

Гурт Kalush Orchestra підписав меморандум про амбасадорство об’єднаної штурмової бригади Національної поліції України "Лють" (у складі "Гвардії наступу")

Про це повідомляє Укрінформ.

"Для нас, бійців "Люті", які готуються знищити окупантів та звільнити українські землі від росіян, дуже важливою є ваша допомога, підтримка. І дружба з вами для нас стане додатковою мотивацією у знищенні всіх ворогів на нашій землі", - сказав командир бригади "Лють" Олександр Нетребко.

Зі свого боку соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк зазначив, що вони раді цій співпраці.

Цей документ було підписано для популяризації та інформаційної підтримки українських військових-добровольців за кордоном та залучення донатів для об’єднаної штурмової бригади Нацполіції.

Після підписання меморандуму гурт виконав акустичну версію своєї пісні Stefania.

Соліст Kalush Orchestra подарував Нетребку на знак поваги рожеву панаму з підписами учасників музичного колективу. Командир бригади НПУ зі свого боку вручив їм синьо-жовтий прапор з підписами бійців підрозділу і гаслом бригади: "Перетвори свою лють на зброю".

Також Нетребко вручив учасникам гурту прапор цієї бригади Нацполіції, теж з підписами її бійців, і поліцейський жетон, який символізує дружбу між підписантами цього документа.

У Kalush Orchestra планують виставити прапор підрозділу поліції "Лють" із підписами правоохоронців як лот на благодійному аукціоні під час одного з концертів за кордоном.

У музичному колективі висловили сподівання на довгу співпрацю з цією бригадою НПУ.

Відповідаючи на питання, Псюк заявив, що перший благодійний аукціон на підтримку підрозділу "Лють" відбудеться найближчим часом, можливо, упродовж двох тижнів.

Довідково: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України "Лють" – це воєнізований підрозділ особливого призначення Національної поліції України, до складу якого увійшли як досвідчені бійці, які мають бойовий досвід, так і добровольці.

Завданнями бригади є участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ проти України, проведення ударно-штурмових та ударно-пошукових заходів у населених пунктах, виявлення та знешкодження ДРГ і незаконних збройних формувань Росії, аеророзвідка та вогневе ураження противника на території тимчасово окупованих населених пунктів – порятунок людей і забезпечення їхньої безпеки.

  • Нагадаємо, гурт Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні 2022 року активно займається допомогою ЗСУ та амбасадорством України за кордоном. 25 листопада  оголосили збір коштів на генератори для ЗСУ.
  • А в кінці листопада музиканти передали понад 300 тис. грн на відновлення зруйнованого росіянами музею Сковороди на Харківщині.
Нацгвардiя
Kalush Orchestra
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