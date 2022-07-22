Канада доправила в Україну вже понад 1300 тонн військової допомоги

Про це у твіттері написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

"З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (більш як 1360 тон - ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, який надають Канада, наші партнери та союзники", - розповіла вона.

Ананд зазначила, що "канадська підтримка України - потужна та непохитна".

Le soutien militaire du Canada à l'Ukraine est multiforme.



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En Europe, l’@ARC_RCAF a maintenant transporté 3 millions de livres d'aide pour l'Ukraine depuis mars, et nous continuons à transporter cette cargaison cruciale offerte par le Canada, nos partenaires et nos alliés. pic.twitter.com/xhyMQL93o7 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) July 21, 2022

29 червня Канада оголосила, що надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів (близько 150 млн доларів США) для підтримки негайних потреб у державних видатках.

30 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна планує надіслати Україні десятки абсолютно нових бронетранспортерів. Техніка була призначена для канадської армії, але замість цього її перенаправлять Україні. 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics мають надійти з Канади в Україну вже цього літа.

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