Канада доправила в Україну вже понад 1300 тонн військової допомоги
З початку повномасштабного вторгнення РФ літаки збройних сил Канади перевезли 1360 тонн військової допомоги для України
Про це у твіттері написала міністерка оборони Канади Аніта Ананд.
"З березня 2022 року європейський підрозділ наших Військово-повітряних сил вже перевіз 3 мільйони фунтів (більш як 1360 тон - ред.) допомоги на підтримку України, й ми продовжуємо доправляти ці важливі вантажі, який надають Канада, наші партнери та союзники", - розповіла вона.
Ананд зазначила, що "канадська підтримка України - потужна та непохитна".
- 29 червня Канада оголосила, що надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів (близько 150 млн доларів США) для підтримки негайних потреб у державних видатках.
- 30 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна планує надіслати Україні десятки абсолютно нових бронетранспортерів. Техніка була призначена для канадської армії, але замість цього її перенаправлять Україні. 39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics мають надійти з Канади в Україну вже цього літа.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.93
Купівля 36.93Продаж 38.13
-
EUR
Купівля 37.06Продаж 38.53
- Актуальне
- Важливе