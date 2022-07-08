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Канада направить Україні 39 бронетранспортерів вже цього літа

8 липня, 2022 п'ятниця
06:01
Світ Аніта Ананд

39 броньованих бойових машин вогневої підтримки виробництва General Dynamics надійдуть з Канади в Україну вже цього літа

Про це заявила міністр оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє Reuters.

Бронетранспортери, виготовлені на заводі General Dynamics в Лондоні, будуть в Україні вже цього літа. Техніка може використовуватися в якості санітарних, ремонтно-евакуаційних машин, а також для перевезення військ.

Така передача партії нової бронетехніки є частиною військової підтримки Україні в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, передбаченої в бюджеті Канади ще у квітні.

  • 29 червня Канада оголосила, що надасть Україні пільговий кредит у 200 млн канадських доларів (близько 150 млн доларів США) для підтримки негайних потреб у державних видатках.
  • 30 червня прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив, що країна планує надіслати Україні десятки абсолютно нових бронетранспортерів. Техніка була призначена для канадської армії, але замість цього її перенаправлять Україні.

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Канада
зброя для України
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