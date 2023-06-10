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Канада надасть Україні 500 млн канадських доларів військової допомоги

10 червня, 2023 субота
17:04
Війна з Росією Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики

Уряд Канади оголосив про надання нового пакета військової допомоги для України на суму 500 млн канадських доларів (близько 400 млн доларів США)

Про це під час візиту в Київ оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, цитує Укрінформ.

"Канада твердо налаштована реагувати на незаконне й невиправдане вторгнення, продовжуючи надавати Україні військову допомогу, зокрема додаткові 500 млн дол. для підтримки спроможності реагувати на російську агресію", - сказав Трюдо.

Прем'єр зазначив, що Канада передасть українським захисникам 288 додаткових ракет АІМ-7 для засобів ППО й надасть 10 тис. снарядів 105-мм калібру. Упродовж найближчих тижнів країна також завершить доставку 122 броньованих автомобілів Roshel. Наразі Україна вже отримала 88 таких машин.

Крім того, Канада долучиться до багатонаціональних зусиль щодо навчання українських пілотів на винищувачах F16 і до ініціативи з навчань з управління танками Leopard 2. Зокрема вона допоможе організувати роботу центру техобслуговування танків Leopard 2.

Трюдо також поінформував, що Канада до 2026 року продовжує мандат військової тренувальної місії UNIFIER. За 8 років у її межах пройшли підготовку вже понад 35 тис. українських військових.

"Суспільне" додає, що канадський прем'єр пообіцяв продовжити санкційний тиск на Росію. Так він пообіцяв передати Україні російський транспортний літак Ан-124. Минулого року його затримали в Канаді.

"Минулої весни російський "Антонов" приземлився в аеропорту Пірсон, в Торонто. Щойно він приземлився - ми негайно затримали. Сьогодні, завдяки законодавству, яке ухвалили, ми конфіскуємо цей літак, що був у власності Росії, та розпочинаємо процес передачі у власність України, щоб він більше не використовувався Росією", - зазначив Трюдо.

Також очільник канадського уряду оголосив про новий санкційний пакет проти РФ. Так нові обмеження стосуватимуться 24 осіб та 17 організацій.

Трюдо також засудив підрив Росією Каховської ГЕС і пообіцяв надати Україні фінансову допомогу у розмірі 10 млн доларів на фінансування та додаткові 7,5 млн вже визначеної допомоги Україні.

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президентом Індонезії Джоко Відодо, з якими обговорив українську формулу миру.
  • 3 червня Канада й Польща домовились забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою, а також підтримати на шляху євроатлантичної інтеграції.
  • У суботу, 10 червня, в Україну з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. У Києві він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

Україна
Канада
допомога Україні
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