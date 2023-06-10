До Києва з неоголошеним візитом прибув канадський прем'єр Трюдо

Про це інформує перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Вітаємо в Україні, пане прем'єр-міністр Джастін Трюдо", - написав він.

Канадський телеканал CBC повідомляє, що він прибув до України разом із віцепрем'єр-міністеркою Канади Христею Фріланд. Їхня поїздка планувалася в "умовах суворого блокування новин".

У столиці Трюдо поклав вінки до Стіни пам'яті у Михайлівського Златоверхого монастиря.