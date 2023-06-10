До Києва з неоголошеним візитом прибув канадський прем'єр Трюдо
У суботу, 10 червня, в Україну з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Про це інформує перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.
"Вітаємо в Україні, пане прем'єр-міністр Джастін Трюдо", - написав він.
Канадський телеканал CBC повідомляє, що він прибув до України разом із віцепрем'єр-міністеркою Канади Христею Фріланд. Їхня поїздка планувалася в "умовах суворого блокування новин".
У столиці Трюдо поклав вінки до Стіни пам'яті у Михайлівського Златоверхого монастиря.
- 21 травня президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президентом Індонезії Джоко Відодо, з якими обговорив українську формулу миру.
- 3 червня Канада й Польща домовились забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою, а також підтримати на шляху євроатлантичної інтеграції.
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