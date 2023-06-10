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До Києва з неоголошеним візитом прибув канадський прем'єр Трюдо

10 червня, 2023 субота
13:01
Суспільство Джастін Трюдо

У суботу, 10 червня, в Україну з несподіваним візитом прибув прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Про це інформує перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник.

"Вітаємо в Україні, пане прем'єр-міністр Джастін Трюдо", - написав він.

Канадський телеканал CBC повідомляє, що він прибув до України разом із віцепрем'єр-міністеркою Канади Христею Фріланд. Їхня поїздка планувалася в "умовах суворого блокування новин".

У столиці Трюдо поклав вінки до Стіни пам'яті у Михайлівського Златоверхого монастиря.

  • 21 травня президент України Володимир Зеленський на полях саміту G7 у Хіросімі зустрівся з прем'єром Канади Джастіном Трюдо та президентом Індонезії Джоко Відодо, з якими обговорив українську формулу миру.
  • 3 червня Канада й Польща домовились забезпечувати Україну фінансовою, гуманітарною, військовою та дипломатичною допомогою, а також підтримати на шляху євроатлантичної інтеграції.

Україна
Канада
Джастін Трюдо
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