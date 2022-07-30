Канада надасть Україні додаткові $350 млн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Кошти будуть спрямовані до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, зокрема на забезпечення першочергових соціальних і гуманітарних платежів", – заявили у відомстві.

Зазначається, що проєкт постанови розроблено Мінфіном для можливості збільшення суми пільгового кредиту на 0,45 млрд канадських доларів (0,351 млрд дол. США в еквіваленті) у межах кредитного договору між Україною та Канадою.

В результаті сума кредиту становитиме 1,45 млрд канадських доларів – 1,131 млрд дол. США.

28 липня віцепрезидент Товариства Червоного Хреста України Павло Розенко розповів, що міжнародні організації виплатили українцям вже понад 10 млрд грн грошової допомоги через війну. Розенко пояснив, що це гроші донорів і різноманітні програми, які допомагають українцям саме коштами.

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