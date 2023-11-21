Канада очолить коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 20 листопада під час міжнародної конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто обговорювалося запровадження нових механізмів, які сприятимуть поверненню українських дітей.

"Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на конференції підкреслила, що саме Канада буде співголовувати з Україною в реалізації четвертого пункту Формули миру, присвяченій поверненню всіх полонених і депортованих. Вона також заявила про те, що Канада готова очолити спільно з Україною коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей", - зазначив Андрій Костін.

У повідомленні йдеться про те, що Офіс Генпрокурора спільно з міжнародними партнерами збирає та аналізує всі наявні докази, які можуть свідчити про геноцидні наміри таких злочинів відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Зокрема, Генпрокурор заявив, що Україна має "привернути увагу світової спільноти до того, що в самому серці Європи нині чиниться геноцид".

"Для цього необхідно зібрати достатньо доказів, щоб Міжнародний кримінальний суд міг винести справедливе рішення. Цьому присвячена наша постійна робота з партнерами, серед яких Офіс прокурора МКС", - пояснив Костін.

Також під час конференції було обговорено питання щодо конфіскації суверенних активів держави-агресора.

Костін наголосив, що серед країн-партнерів вже є певний елемент політичної волі у розв'язання цього питання. Наразі Україна посилює співпрацю в цій сфері з партнерами з Канади, США та Євросоюзу.

"Росія повинна платити вже зараз за всю шкоду, яка заподіяна українцям та Україні під час цієї агресивної війни", - підсумував Генпрокурор.