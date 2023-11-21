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Канада очолить коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей

21 листопада, 2023 вiвторок
17:14
Війна з Росією діти, злочини росії

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що Канада сприятиме реалізації четвертого пункту Формули миру, присвяченій поверненню всіх полонених і депортованих, та очолить коаліцію країн, що допомагатимуть у питанні повернення українських дітей

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що 20 листопада під час міжнародної конференції United for Justice. War Crimes against Ukrainian Children у Торонто обговорювалося запровадження нових механізмів, які сприятимуть поверненню українських дітей.

"Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі на конференції підкреслила, що саме Канада буде співголовувати з Україною в реалізації четвертого пункту Формули миру, присвяченій поверненню всіх полонених і депортованих. Вона також заявила про те, що Канада готова очолити спільно з Україною коаліцію країн, які сприятимуть поверненню українських дітей", - зазначив Андрій Костін.

У повідомленні йдеться про те, що Офіс Генпрокурора спільно з міжнародними партнерами збирає та аналізує всі наявні докази, які можуть свідчити про геноцидні наміри таких злочинів відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.

Зокрема, Генпрокурор заявив, що Україна має "привернути увагу світової спільноти до того, що в самому серці Європи нині чиниться геноцид".

"Для цього необхідно зібрати достатньо доказів, щоб Міжнародний кримінальний суд міг винести справедливе рішення. Цьому присвячена наша постійна робота з партнерами, серед яких Офіс прокурора МКС", - пояснив Костін.

Також під час конференції було обговорено питання щодо конфіскації суверенних активів держави-агресора.

Костін наголосив, що серед країн-партнерів вже є певний елемент політичної волі у розв'язання цього питання. Наразі Україна посилює співпрацю в цій сфері з партнерами з Канади, США та Євросоюзу.

"Росія повинна платити вже зараз за всю шкоду, яка заподіяна українцям та Україні під час цієї агресивної війни", - підсумував Генпрокурор.

  • У суботу, 21 жовтня, на Батьківщину повернули ще трьох українських дітей, яких викрали росіяни під час окупації регіонів України.

Суспільство
Україна
Росія
ЄС
ООН
Канада
США
Офіс генпрокурора
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