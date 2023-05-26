Канада передасть Україні 43 ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії
Канада передасть Україні 43 ракети класу "повітря – повітря" ближнього радіуса дії. В уряді країни-союзника сподіваються, що це допоможе захистити українське небо
Про це міністр оборони Канади Аніта Ананд на 12-му засіданні "Рамштайну", передає пресслужба уряду країни.
Так, Канада безоплатно передасть Україні 43 ракети AIM-9 із запасів CAF. У міноборони Канади сподіваються, що ця пожертва допоможе Україні захистити своє небо від атак Росії, що тривають.
За словами чиновниці, анонсована у квітні поставка стрілецької зброї та боєприпасів іде за планом. В Україну вже доставлено кулемети, автомати, набори для чищення та магазини, а найближчими тижнями планується доставити 1 млн патронів калібру 5,56 мм і 4800 штурмових гвинтівок, зазначили в пресслужбі уряду.
До літа очікується, що всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні, резюмували у відомстві.
- На 12-му "Рамштайні" обговорювали в основному посилення захисту українського неба від атак окупантів.
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