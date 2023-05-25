Про це йдеться в повідомленні на сайті Пентагону.

За словами Остіна, навчання українських військових на винищувачах F-16 розпочнеться найближчими тижнями.

"Це сприятиме подальшому зміцненню та вдосконаленню можливостей українських Повітряних сил у довгостроковій перспективі. І це доповнить наші короткострокові та середньострокові угоди з безпеки", - сказав очільник Пентагону.

Також він позитивно оцінив роботу ППО, яка збиває ворожі цілі над Україною.

"Зараз українці мають на своєму боці систему протиповітряної оборони Patriot, яку надають США, Німеччина та Нідерланди. А Україна влучно та вміло збиває російські ракети. Patriot рятує життя. А також системи протиповітряної оборони, такі як IRIS-T і NASAMS, які також поставила ця група. Ми допомогли Україні захистити небо. І ми не відступимось", – заявив Остін.

За його словами, посилення можливостей протиповітряної оборони України будуть у центрі дискусій 25 травня.Також на засіданні учасники обговорять шляхи подальшого прискорення промислового виробництва критично важливих систем.