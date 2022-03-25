Канада продовжить надавати Україні військове оснащення, - Трюдо

Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.



"Ми продовжимо намагатися допомогти Україні як зможемо. Оскільки президент Володимир Зеленський просить про різноманітне оснащення, ми вивчаємо, що саме можемо надіслати", - наголосив він.



За словами прем'єр-міністра Канади, країна готова закуповувати потрібне обладнання безпосередньо для українців. Однак Джастін Трюдо не пояснив, що саме його країна може поставити Україні.



Раніше канадська міністерка оборони Аніта Ананд зазначила, що в Канади практично закінчилося надлишкове озброєння, яке країна могла б надати Україні, не зменшуюччи свою боєздатність.

Нагадаємо, раніше Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України.

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