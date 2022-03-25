Канада продовжить надавати Україні військове оснащення, - Трюдо
Канада продовжить постачати Україні військове оснащення й готова закуповувати обладнання спеціально для українців
Про це на пресконференції у Брюсселі повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.
"Ми продовжимо намагатися допомогти Україні як зможемо. Оскільки президент Володимир Зеленський просить про різноманітне оснащення, ми вивчаємо, що саме можемо надіслати", - наголосив він.
За словами прем'єр-міністра Канади, країна готова закуповувати потрібне обладнання безпосередньо для українців. Однак Джастін Трюдо не пояснив, що саме його країна може поставити Україні.
Раніше канадська міністерка оборони Аніта Ананд зазначила, що в Канади практично закінчилося надлишкове озброєння, яке країна могла б надати Україні, не зменшуюччи свою боєздатність.
- Нагадаємо, раніше Канада заборонила своїм солдатам приєднуватися до Інтернаціонального легіону для захисту України.
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