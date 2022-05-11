Канада та Німеччина посилять економічну ізоляцію Росії
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо і канцлер Німеччини Олаф Шольц домовились працювати над тим, щоб посилити економічну ізоляцію Росії
Про це повідомляє сайт уряду Канади.
Вони висловили заклопотаність глобальним впливом війни в Україні, в тому числі наслідками для енергетичної та продовольчої безпеки. Шольц і Трюдо відзначили український народ за його непохитну хоробрість перед російською агресією.
“Вони підтвердили тверду підтримку президента Володимира Зеленського і його уряду і зобов'язалися продовжувати економічну, безпеку і гуманітарну підтримку України", - йдеться в повідомленні.
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