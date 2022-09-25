Призов кримських татар до лав армії РФ є причиною для негайної і жорсткої реакції світу, - Зеленський
Канада виділить додатковий літак, щоб доставляти військову допомогу Україні
Канада посилить базу військово-повітряних сил у Шотландії для пришвидшення доставки військового обладнання до України та інших країн Східної Європи
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