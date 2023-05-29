Канада виграла ЧС-2023 з хокею, Латвія сенсаційно здобула бронзу
Збірна Канади стала чемпіоном світу з хокею, а Латвія вперше в історії виграла бронзові медалі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі, який відбувся у Тампере, Канада переграла Німеччину - 5:2. У матчі з третє місце Латвія в овертаймі здолала США - 4:3 - та вперше в історії здобула нагороди чемпіонату світу.
На шляху до золота Канада виграла у плей-офф у Фінляндії (4:1) та Латвії (4:2). Латвійці у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Швецію (3:1).
ЧС-2023 з хокею
Тампере, Фінляндія
28 травня
Фінал
Канада - Німеччина 5:2
Матч за 3 місце
США - Латвія 3:4 (ОТ)
- 29 квітня на ЧС-2023 з хокею збірна України поступилась Японії та не змогла вийти до другого за силою дивізіону світової першості.
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