Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі, який відбувся у Тампере, Канада переграла Німеччину - 5:2. У матчі з третє місце Латвія в овертаймі здолала США - 4:3 - та вперше в історії здобула нагороди чемпіонату світу.

На шляху до золота Канада виграла у плей-офф у Фінляндії (4:1) та Латвії (4:2). Латвійці у чвертьфіналі виявилися сильнішими за Швецію (3:1).

ЧС-2023 з хокею

Тампере, Фінляндія

28 травня

Фінал

Канада - Німеччина 5:2

Матч за 3 місце

США - Латвія 3:4 (ОТ)

A historic day for Latvia! Roberts Bukarts couldn't have said it better. This is what hockey is all about! #IIHFWorlds @lhf_lv pic.twitter.com/t05uArcadK — IIHF (@IIHFHockey) May 29, 2023