Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, передає Reuters.

Офіційні особи викликали посла Олега Степанова, щоб "дати зрозуміти, що не погоджуються з чистою жорстокістю нещодавніх нападів Росії на мирних жителів у Дніпрі".

"Ми продовжимо душити російський режим скоординованими санкціями і продовжимо протистояти російській брехні фактами", - заявила Жолі.

Присутній на виступі міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі підтримав цю заяву.

Пізніше Степанов сказав, що його дискусії на зустрічі були зосереджені на "передбачуваній лінії загальної західної пропаганди" і що розбіжності Москви з Канадою залишають мало місця для дипломатії.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. У ході пошуково-рятувальних робіт було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей. Безвісти зниклими вважають 17 людей, 12 тіл і фрагментів іще не ідентифіковано.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив російську атаку на житлову багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня та назвав її "огидною та неприйнятною".

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