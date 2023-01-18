У Дніпрі після ракетного удару безвісти зниклими вважають 17 людей, 12 тіл і фрагментів не ідентифіковані, - ОВА
У Дніпрі внаслідок ворожого ракетного удару по багатоповерхівці 14 січня безвісти зниклими вважають 17 людей, 12 тіл і фрагментів іще не ідентифіковано
Про це в ефірі телемарафону 18 січня повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.
"Рятувальна операція завершилася вчора. Наразі російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише 3 людей. 17 людей залишаються безвісти зниклими — зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали", - сказала вона.
Сиротами, за уточненою інформацією, залишилися троє дітей — брат і сестра, які перебувають у лікарні. Зараз над ними оформлюють опіку бабуся та дядько. Ще одна дівчинка чотирьох років на момент вибуху була в гостях у бабусі, нині вона оформлює опіку над онучкою.
Унаслідок російської атаки без житла залишилося близько 400 людей, підкреслили в ОВА.
- З-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 45 загиблих людей.
- Через ракетний удар по Дніпру 236 квартир у будинку не підлягають відбудові.
- Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару.
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