Про це в ефірі телемарафону 18 січня повідомила радниця голови Дніпропетровської ОВА Наталія Бабаченко.

"Рятувальна операція завершилася вчора. Наразі російська ракета забрала 45 життів. 12 тіл і фрагментів тіл ще не ідентифіковані. За цю добу впізнали лише 3 людей. 17 людей залишаються безвісти зниклими — зрозуміло, вони можуть бути серед тих, кого ще не впізнали", - сказала вона.

Сиротами, за уточненою інформацією, залишилися троє дітей — брат і сестра, які перебувають у лікарні. Зараз над ними оформлюють опіку бабуся та дядько. Ще одна дівчинка чотирьох років на момент вибуху була в гостях у бабусі, нині вона оформлює опіку над онучкою.

Унаслідок російської атаки без житла залишилося близько 400 людей, підкреслили в ОВА.

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