У Дніпрі завершили пошуково-рятувальні роботи: загинуло 44 особи, з них 5 дітей, 39 людей врятували
О 13:00 17 січня у Дніпрі закінчились пошуково-рятувальні роботи, в ході яких було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей
Про це повідомляє ДСНС.
"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей", - йдеться у повідомленні.
Голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що найменшому з загиблих дітей не було року.
Всього рятувальна операція тривала 69 годин.
- У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
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- Станом на 11:00 17 січня з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 44 загиблих людей, травм зазнало 79 людей.
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