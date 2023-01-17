Про це повідомляє ДСНС.

"О 13:00 17 січня пошуково-рятувальні роботи у м. Дніпро на місці ракетного удару завершено. Врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей", - йдеться у повідомленні.

Голова Дніпровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що найменшому з загиблих дітей не було року.

Всього рятувальна операція тривала 69 годин.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.

Фахівці української приватної OSINT-компанії Molfar встановили імена 44 росіян, дії яких, імовірно, безпосередньо призвели до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі.

Станом на 11:00 17 січня з-під завалів багатоповерхівки в Дніпрі, зруйнованої ворожим ракетним ударом 14 січня, дістали тіла 44 загиблих людей, травм зазнало 79 людей.

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