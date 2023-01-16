Зруйновані внаслідок ракетного удару по Дніпру 236 квартир у будинку не підлягають відбудові

Про це повідомило Суспільне із посиланням на слова міського голови Дніпра Бориса Філатова.

За його словами, мерія допомагає постраждалим із тимчасовим житлом і готує виплати грошової допомоги. Про їхні розміри поки не повідомляють.

"Ми розселяємо зараз людей по гуртожитках, але їм потрібно буде постійне житло. Тож далі буде необхідна допомога від держави. За приблизними оцінками, відбудові не підлягають 236 квартир. Від міськради, від міського голови ми надаватимемо матеріальну допомогу", - сказав Філатов.

Зараз на місці зруйнованої частини багатоповерхівки закінчують розбирати завали та демонтують плити, що нависають.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку. Станом на вечір 15 січня було відомо, що поранено щонайменше 75 людини, 12 у тяжкому стані, 40 загинуло, 43 людей у розшуку. Попередньо було зруйновано 72 квартири та пошкоджено понад 230 квартир.

16 січня стало відомо, що Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня 2023 року.

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