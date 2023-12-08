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Канада запровадила санкції проти чеченських чиновників за переслідування представників сексуальних меншин

8 грудня, 2023 п'ятниця
21:45
Світ Канада

МЗС Канади ввело санкції проти чотирьох чеченських чиновників, які брали участь у переслідуванні представників сексуальних меншин у Чечні

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Канади.

"Чеченські чиновники, проти яких спрямовані ці санкції, відповідальні за проведення зачистки проти ЛГБТКІ+ людей, що включає викрадення людей, підозрюваних у гомосексуальності", - йдеться у заяві відомства.

Зокрема, вони застосовували свавільні затримання, тортури, позасудові страти й тактику приниження, намагаючись виявити інших геїв у Чечні.

З 2017 року чеченські силовики переслідували понад 200 осіб через їхню передбачувану сексуальну орієнтацію, що регулярно засуджується Human Rights Watch, російськими правозахисними організаціями, спеціальним доповідачем ОБСЄ та іншими правозахисними організаціями.

У міністерстві зазначають, що після рішення Росії від 30 листопада оголосити міжнародний ЛГБТ-рух "екстремістською організацією" репресії та жорстокість переслідувань, ймовірно, посиляться по всій Російській Федерації.

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни.

  • У п'ятницю, 1 грудня, ввечері російські силовики провели рейд по гей-клубах і барах у всій Москві, менш ніж через 48 годин після того, як верховний суд країни заборонив діяльність так званого глобального ЛГБТК+ руху як екстремістської організації.

Росія
Канада
Чечня
санкції проти Росії
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