Канада запровадила санкції проти чеченських чиновників за переслідування представників сексуальних меншин
МЗС Канади ввело санкції проти чотирьох чеченських чиновників, які брали участь у переслідуванні представників сексуальних меншин у Чечні
Про це повідомляє міністерство закордонних справ Канади.
"Чеченські чиновники, проти яких спрямовані ці санкції, відповідальні за проведення зачистки проти ЛГБТКІ+ людей, що включає викрадення людей, підозрюваних у гомосексуальності", - йдеться у заяві відомства.
Зокрема, вони застосовували свавільні затримання, тортури, позасудові страти й тактику приниження, намагаючись виявити інших геїв у Чечні.
З 2017 року чеченські силовики переслідували понад 200 осіб через їхню передбачувану сексуальну орієнтацію, що регулярно засуджується Human Rights Watch, російськими правозахисними організаціями, спеціальним доповідачем ОБСЄ та іншими правозахисними організаціями.
У міністерстві зазначають, що після рішення Росії від 30 листопада оголосити міжнародний ЛГБТ-рух "екстремістською організацією" репресії та жорстокість переслідувань, ймовірно, посиляться по всій Російській Федерації.
Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни.
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У п'ятницю, 1 грудня, ввечері російські силовики провели рейд по гей-клубах і барах у всій Москві, менш ніж через 48 годин після того, як верховний суд країни заборонив діяльність так званого глобального ЛГБТК+ руху як екстремістської організації.
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