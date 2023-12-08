Канада запровадила санкції проти чеченських чиновників за переслідування представників сексуальних меншин

Про це повідомляє міністерство закордонних справ Канади.

"Чеченські чиновники, проти яких спрямовані ці санкції, відповідальні за проведення зачистки проти ЛГБТКІ+ людей, що включає викрадення людей, підозрюваних у гомосексуальності", - йдеться у заяві відомства.

Зокрема, вони застосовували свавільні затримання, тортури, позасудові страти й тактику приниження, намагаючись виявити інших геїв у Чечні.

З 2017 року чеченські силовики переслідували понад 200 осіб через їхню передбачувану сексуальну орієнтацію, що регулярно засуджується Human Rights Watch, російськими правозахисними організаціями, спеціальним доповідачем ОБСЄ та іншими правозахисними організаціями.

У міністерстві зазначають, що після рішення Росії від 30 листопада оголосити міжнародний ЛГБТ-рух "екстремістською організацією" репресії та жорстокість переслідувань, ймовірно, посиляться по всій Російській Федерації.

Усе майно та кошти підсанкційних осіб на території Канади заморожуються, а їм самим забороняється в’їзд до країни.