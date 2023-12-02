У Москві поліція проводить рейди в гей-клубах після того, як верховний суд визнав рух ЛГБТК+ "екстремістським"

Про це повідомляє Associated Press.

Це рішення, винесене у відповідь на позов, поданий міністерством юстиції, є останнім кроком у десятирічному наступі на права ЛГБТК+ за часів президента Володимира Путіна, який протягом 24 років свого правління наголошував на "традиційних сімейних цінностях".

Поліція провела обшуки в різних місцях столиці Росії, в тому числі в нічному клубі, чоловічій сауні та барі, де проходили вечірки ЛГБТК+, під приводом рейду по боротьбі з наркотиками.

Очевидці розповіли журналістам, що співробітники спецслужб перевіряли документи відвідувачів клубів і фотографували їх. Вони також розповіли, що менеджери встигли попередити відвідувачів до приїзду поліції.

Макс Оленічев, адвокат-правозахисник, який працює з російською ЛГБТК+ спільнотою, сказав перед винесенням рішення, що воно фактично забороняє організовану діяльність на захист прав ЛГБТК+ людей.

"На практиці може статися так, що російська влада, маючи на руках це рішення суду, буде застосовувати його проти ЛГБТК+ ініціатив, які працюють в Росії, вважаючи їх частиною цього громадянського руху", - сказав Оленичев.

Напередодні винесення рішення провідні російські правозахисні організації подали до Верховного суду документ, в якому назвали позов Мін'юсту дискримінаційним і таким, що порушує конституцію Росії. Деякі ЛГБТК+ активісти намагалися стати стороною в справі, але суд відмовив їм у цьому.

Російська влада відкидає звинувачення в дискримінації ЛГБТК+. Раніше цього місяця російські ЗМІ цитували заступника міністра юстиції Андрія Логінова, який заявив, що "права ЛГБТ в Росії захищені" на законодавчому рівні. Він представляв доповідь про права людини в Росії в Раді ООН з прав людини в Женеві, стверджуючи, що "обмеження публічної демонстрації нетрадиційних сексуальних стосунків або вподобань не є формою їхнього осуду".

Справа верховного суду засекречена, і залишається незрозумілим, як будуть обмежувати ЛГБТК+ активістів і символіку.

За словами Ольги Баранової, директора Московського громадського центру ЛГБТК+ ініціатив, багато людей подумають про те, щоб виїхати з Росії до того, як вони стануть мішенню для переслідувань.

"Для нас очевидно, що з нас знову роблять внутрішнього ворога, щоб відвернути увагу від усіх інших проблем, яких в Росії задосить", - зазначила Баранова.