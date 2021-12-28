Канадський "зелений" інвестор згорнув інвестиції в Україні після конфлікту з заводом Коломойського

Про це повідомляє "Голос Америки".



Компанія встановила сонячну електростанцію, що забезпечувала Нікополь енергією. За 3 роки компанія, яка збудувала цей об'єкт "зеленої" енергетики, вирішила демонтувати обладнання і залишити місто.



"Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти", - сказав "Голосу Америки" гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.



На думку Юрковича, ця історія закордонних інвестицій в Україну мала всі шанси стати історією успіху, адже президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, привітавши їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.



Канадські інвестори стверджують, що на їхнє підприємство здійснили рейдерську атаку олігархи. Сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу, проте два роки тому об'єкт від'єднали від заводських електромереж, пояснивши це необхідністю ремонту. Але, за словами Юрковича, поки простій триває, ремонт ніхто не веде. При цьому від власників феросплавного заводу пролунала пропозиція продати об'єкт за безцінь.



Оскарження в судах не принесло потрібного інвесторам результату: суд першої інстанції не задовольнив вимог позивача, рішення апеляційного суду також не було на користь інвестора. При цьому судді, за словами Юрковича, один за одним брали самовідводи. На думику гендиректора TIU, ніхто не наважується перейти дорогу олігархам.



"Останньою краплею для мене було те, як з нами обійшлися в суді. І як деякі люди намагалися впливати на наших людей - через політичний тиск, через погрози. І ми вирішили - ми переїдемо, так буде краще", - сказав Юркович.



Відповідач - Нікопольський феросплавний - пояснює свою позицію таким чином: канадські інвестори нібито шантажують завод і заважають підприємству ремонтувати власні електромережі, які потребують термінового ремонту необхідний, інакше існує загроза аварійного відключення.



"Це дуже сумна історія, шкода, що таке сталося з цією компанією", - сказав український бізнес-омбудсмен Марчін Свенчицький.



Організація, що здійснює медіацією бізнесових суперечок, знає про справу канадської компанії та отримали від інвесторів скаргу, але не може втручатися, поки суд не винесе остаточне рішення.



"Сподіваюсь, що вони продовжать боротися за свої права. Бо я вважаю неприйнятним те, що компанія, яка продукує електроенергію, залишається відключеною від мереж, і ця ситуація триває вже два роки. Навіть якщо причина в необхідності ремонту, то це не може тривати так довго", - сказав Свенчицький.



У компанії TIU зняли відеоролик, адресований президентові Зеленському, але відповіді від очільника держави не дочекались. TIU заявляє про відсутність політичної волі захистити інвесторів.



"Президент казав, що захистить Україну від олігархів", - нагадав Юркович.



Канадські інвестори після судів і втрат через простій вирішили, що сонячну електростанцію в Нікополі краще розібрати - так вона принаймні не дістанеться олігархам.







"Ця ситуація не унікальна для останніх двох років у цій країні. Уряди світу, інші закордонні інвестори, люди в діаспорі повинні визнати, що це ситуація, яка зачіпає не тільки TIU, вона зачіпає багато бізнесів, і стає все гіршою. І ми не хочемо більше грати в цю гру", - сказав Юрович.



"Голос Америки" звернувся до Нікопольського феросплавного заводу та до Офісу президента України з проханням прокоментувати ситуацію, проте відповіді видання не отримало.



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