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Кандидат у мери Харкова від Нацкорпусу допомагатиме перемогти Ігорю Терехову, – експерт

31 серпня, 2021 вiвторок
13:39
Суспільство

Представник Нацкорпусу Костянтин Нємічев, який називає себе єдиним кандидатом у мери Харкова від проєвропейських сил, гратиме на виборах технічну роль на користь іншого кандидата – в.о. мера Ігоря Терехова

Про це пише на своїй сторінці у Facebook політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи результат тривалих перемовин проєвропейських партій Харкова про спільного кандидата у мери міста.

Напередодні стало відомо, що таким кандидатом себе назвав керівник харківського Нацкорпусу Костянтин Нємічев. На переконання експерта, Нємічева не можна вважати єдиним кадидатом, оскільки "Європейська солідарність" та "Акцент" відкликали свої підписи під протоколом про результати переговорів. 

"Нацкорпус у Харкові є більш ніж одіозною структурою. Досить згадати недавні затримання бійців НК за звинуваченнями у рекеті. Дуже дивно на тлі цього вважати, що найкращим єдиним кандидатом від патріотичних та проєвропейських сил має бути саме представник Нацкорпусу, який скотився до рівня організованого злочинного угруповання", – пише Цибулько.

Враховуючи крайню непопулярність Нацкорпусу у Харкові, єдиний сенс участі Нємічева у виборах – бути технічним кандидатом, вважає експерт, додаючи, що "Нацкорпус – це Аваков, а Аваков – політичний опікун Терехова". На думку коментатора, все вказує на те, що Костянтин Нємічев є кандидатом на користь більш рейтингового Ігоря Терехова, якого активно підтримує екс-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Терехов і є Нацкорпус – через Авакова", – пише він.

Наявність свого кандидата на виборах, на думку Цибулька, дасть Нацкорпусу можливість активніше включитися у виборчі події і навіть самим їх створювати.

"Нацкорпус не гребує зухвалими і брутальними методами боротьби, і це може стати дуже в нагоді і перед першим туром, а тим більше – перед другим, коли проти опонента доведеться бити з усіх гармат. Нацкорпус це вміє і любить. І можна цілком остерігатися того, що гучними акціями та провокаціями не закінчиться. Тут легко перегнути палицю, і підсумком таких дій може стати й пряме залякування електорату", – вважає Цибулько. 

Позачергові вибори міського голови Харкова мають відбутися 31 жовтня. Основними претендентами на посаду, згідно результатів опитувань, є виконувач обов’язків мера Ігор Терехов та лідер ГО "Наш дім – Харків" Михайло Добкін.

вибори
Харків
Володимир Цибулько
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