"Кандидати на санкції": на порталі "Війна і санкції" з’явився новий розділ, де можна слідкувати за накладанням обмежень

Про це повідомило Національне агенство з питань запобігання корупції.

Портал "Війна і санкції" є найбільшою санкційною базою даних у світі, де відтепер з’явився розділ "Кандидати на санкції", який допоможе легко знайти потенційних кандидатів для накладання санкцій як в Україні, так і в країнах санкційної коаліції.

На порталі запропоновано перелік обґрунтувань та доказів, щоб швидше та ефективніше просувати застосування санкцій.

Розділ має на меті "допомогти дипломатам по всьому світу з формування санкційних списків, а також допомогти журналістам та громадськості слідкувати за прогресом накладання санкцій, фокусуватися на пріоритетних санкційних цілях і просувати їх у всьому світі".

Для фінансових установ, інвесторів, комплаєнс-фахівців, HR-підрозділів, продавців чи покупців товарів портал буде корисним, щоб бути впевненим, що реальний чи потенційний контрагент, партнер, працівник не опиниться завтра під санкціями.

НАЗК попереджає, що співпраця з кандидатами на санкції є високоризикованою, а багато компаній та країн вже використовують списки кандидатів на санкції для ідентифікації небажаних для співпраці компаній або осіб.