"Кандидати на санкції": на порталі "Війна і санкції" з’явився новий розділ, де можна слідкувати за накладанням обмежень
Портал "Війна і санкції" створив новий розділ "Кандидати на санкції", куди потрапляють судді, пропагандисти, бізнесмени та російські компанії, на які були накладені обмеження. Тепер можна слідкувати за їх дотриманням
Про це повідомило Національне агенство з питань запобігання корупції.
Портал "Війна і санкції" є найбільшою санкційною базою даних у світі, де відтепер з’явився розділ "Кандидати на санкції", який допоможе легко знайти потенційних кандидатів для накладання санкцій як в Україні, так і в країнах санкційної коаліції.
На порталі запропоновано перелік обґрунтувань та доказів, щоб швидше та ефективніше просувати застосування санкцій.
Розділ має на меті "допомогти дипломатам по всьому світу з формування санкційних списків, а також допомогти журналістам та громадськості слідкувати за прогресом накладання санкцій, фокусуватися на пріоритетних санкційних цілях і просувати їх у всьому світі".
Для фінансових установ, інвесторів, комплаєнс-фахівців, HR-підрозділів, продавців чи покупців товарів портал буде корисним, щоб бути впевненим, що реальний чи потенційний контрагент, партнер, працівник не опиниться завтра під санкціями.
НАЗК попереджає, що співпраця з кандидатами на санкції є високоризикованою, а багато компаній та країн вже використовують списки кандидатів на санкції для ідентифікації небажаних для співпраці компаній або осіб.
- Швейцарія остаточно приєдналася до 11-го пакету санкції ЄС проти Росії. Нові обмеження включають заборону на експорт товарів подвійного призначення.
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