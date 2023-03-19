Про це в ефірі Еспресо заявив експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.

"Підбір кандидатури посла в Китай тривав дуже довго. Мені здається, вийшли на непоганий результат. Для китайців дуже важлива статусність людини, яку до неї надсилають. Їм дуже важливо мати неформальні контакти в українському внутрішньополітичному середовищі та у бізнес-середовищі. Для цього завжди підбирають людину, яка має великий досвід і працювала на багатьох посадах і завершила поточну кар'єру на рівні міністра", - зазначив він.

На думку Єфремова, вибір Рябікіна доволі вдалий.

"Рябікін також працював і на митниці - це має прискорити та полегшити економічну кооперацію між Китаєм та Україною. Чи може він вплинути на поточну позицію Китаю, транслювати наші інтереси і наше бачення ситуації для китайців - швидше за все, ні. Логіка поведінки китайців зумовлена іншими обставинами, зокрема зовнішньополітичною лінією, яка спрямована на протистояння із США", - підсумував експерт.