Кандидатура Рябкіна на посаду посла в КНР є доволі вдалим вибором, - китаєзнавець Єфремов
Для Китаю важливо мати послом держави у країні людину, яка працювала на багатьох посадах і завершила поточну кар'єру на рівні міністра
Про це в ефірі Еспресо заявив експерт Української асоціації китаєзнавців Дмитро Єфремов.
"Підбір кандидатури посла в Китай тривав дуже довго. Мені здається, вийшли на непоганий результат. Для китайців дуже важлива статусність людини, яку до неї надсилають. Їм дуже важливо мати неформальні контакти в українському внутрішньополітичному середовищі та у бізнес-середовищі. Для цього завжди підбирають людину, яка має великий досвід і працювала на багатьох посадах і завершила поточну кар'єру на рівні міністра", - зазначив він.
На думку Єфремова, вибір Рябікіна доволі вдалий.
"Рябікін також працював і на митниці - це має прискорити та полегшити економічну кооперацію між Китаєм та Україною. Чи може він вплинути на поточну позицію Китаю, транслювати наші інтереси і наше бачення ситуації для китайців - швидше за все, ні. Логіка поведінки китайців зумовлена іншими обставинами, зокрема зовнішньополітичною лінією, яка спрямована на протистояння із США", - підсумував експерт.
- Павло Рябікін йде з посади міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. За даними ЗМІ та низки нардепів, він стане послом України в Китаї.
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