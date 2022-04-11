Канцлер Австрії зустрінеться з Путіним у Москві 11 квітня: мають обговорити діалог України та РФ

Про це пише Радіо Свобода.

Карл Негаммер буде першим європейським лідером, який відвідає Москву з 24 лютого, коли розпочалося широкомасштабне російське вторгнення в Україну, жертвами якого вже стали тисячі людей.

Австрія – нейтральна країна, яка не входить до НАТО, вона не постачає Україні зброю. Зазначається, що візит канцлера погоджений із лідерами ЄС.

Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив візит австрійського канцлера.

Як раніше повідомив Негаммер журналістам, він має намір говорити з Путіним про можливість діалогу Росії з Україною та про воєнні злочини, скоєні в Україні.

Додамо, що у суботу, 9 квітня, Негаммер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, засудивши російську агресію та пообіцявши політичну та гуманітарну підтримку.

Федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що країна цілком підтримує санкції Євросоюзу проти Росії за повномасштабне вторгнення до України

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