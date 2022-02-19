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Головна Новини Капітан Антон Сидоров та рядовий Денис Кононенко, обом по 34 роки. Опубліковано подробиці про загиблих сьогодні захисників Батьківщини

Капітан Антон Сидоров та рядовий Денис Кононенко, обом по 34 роки. Опубліковано подробиці про загиблих сьогодні захисників Батьківщини

19 лютого, 2022 субота
23:59
Новини

19 лютого 2022 року від вогню російських окупантів на Донбасі загинуло двоє українських воїнів

Це капітан Антон Сидоров та рядовий солдат Денис Кононенко, передає Новинарня.

Антон Сидоров, позивний "Варяг", був 1987 року народження, мешкав у місті Новоград-Волинський на Житомирщині.

Військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Помічник начальника штабу - начальник розвідки 3-го механізованого батальйону 30 ОМБр (військова частина А0409).

Війну розпочав у складі 72 ОМБр одним із перших. ​​

Солдат Денис Кононенко теж назавжди залишиться 34-річним

Ім’я загиблого повідомив голова Вінницької обласної держадміністрації Сергій Борзов.

“Сьогодні під час обстрілів у зоні проведення операції Об’єднаних сил втрата - медики не змогли врятувати солдата Дениса Кононенка”, - написав Борзов у фейсбуці.

За його словами, Кононенко був водієм мотопіхотної роти.

Під час мінометного обстрілу, що стався близько 12:40, солдат отримав поранення, які виявилися несумісними з життям.

"У Тульчині "похоронку" отримали батьки військовослужбовця… У нього залишився син", - зазначив голова ОДА.

За інформацією "Новинарні", воїн поліг у районі сіл Піски й Опитне під Донецьком.


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