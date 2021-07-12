Капітан збірної Італії присвятив лікарям перемогу на Євро-2020

Фінал Євро-2020 закінчився перемогою Італії над Англією у серії пенальті (1:1, 3:2 по пенальті). Вирішальні удари не реалізували такі англійські футболісти, як Джейдон Санчо, Букайо Сака та Маркус Рашфорд.



Збірна Італії стала чемпіоном Європи вдруге в історії. Перший континентальний титул італійці здобули у 1968 році.

11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.

12 липня головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт взяв на себе відповідальність за вибір пенальтистів після поразки від Італії у фіналі Євро-2020.

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