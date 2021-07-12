Капітан збірної Італії присвятив лікарям перемогу на Євро-2020
Капітан збірної Італії Джорджо К'єлліні присвятив лікарям перемогу на Євро-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Instagram Джорджо К'єлліні.
К'єлліні зворушливо звернувся до вболівальників після тріумфу на Євро-2020.
"Спасибі вам. Усім вам. Ми бачили ваші очі, а в наших серцях були ваші серця. Біль тих, хто постраждав. Зусилля тих, кого пандемія поставила на коліна. Бажання повернутися до життя. Особи жінок, чоловіків, старих, молодих, дітей і тих, хто рятував наші життя: лікарів. Ви штовхали нас вперед, допомагали, співали з нами. Ця перемога, ці сльози радості присвячуються вам. Ми написали історію! Forza Azzurri!", - написав Джорджо К'єлліні - капітан збірної Італії.
Фінал Євро-2020 закінчився перемогою Італії над Англією у серії пенальті (1:1, 3:2 по пенальті). Вирішальні удари не реалізували такі англійські футболісти, як Джейдон Санчо, Букайо Сака та Маркус Рашфорд.
Збірна Італії стала чемпіоном Європи вдруге в історії. Перший континентальний титул італійці здобули у 1968 році.
- 11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.
- 12 липня головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт взяв на себе відповідальність за вибір пенальтистів після поразки від Італії у фіналі Євро-2020.
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