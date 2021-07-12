Тренер Англії пояснив, хто винен у поразці в серії пенальті фіналу Євро-2020

Про це повідомляє BBC.



За словами Саутгейта, за поразку в серії пенальті відповідає він, а не гравці, які не реалізували одинадцятиметрові удари.



"За це відповідаю я. Я вибрав пенальтистів виходячи з того, що вони робили на тренуваннях. Ми перемагали як команда, а сьогодні всі разом несемо відповідальність за те, що не змогли виграти цей матч. Але що стосується пенальті - це був мій вибір, який цілком лежить на мені", - сказав Гарет Саутгейт.



Фінал Євро-2020 закінчився перемогою Італії над Англією у серії пенальті (1:1, 3:2 по пенальті). Вирішальні удари не реалізували такі англійські футболісти, як Джейдон Санчо, Букайо Сака та Маркус Рашфорд.



Збірна Італії стала чемпіоном Європи вдруге в історії. Перший континентальний титул італійці здобули у 1968 році.

11 липня збірна Італії перемогла у Лондоні Англію у фіналі Євро-2020 та стала чемпіоном Європи з футболу.