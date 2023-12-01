Капітан ЗСУ Прозапас розповів про головну задачу ЗСУ на лівобережжі Херсонщини

Таку думку висловив капітан ЗСУ Валерій Прозапас в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни вибудували достатньо грамотну оборону. Перед фортифікацією вони поставили мінно-вибухові загородження. В окупантів вже зовсім інша ситуація з аеророзвідкою. На тому самому напрямку минулого року ми відпрацьовували по позиціях окупантів за допомогою аеророзвідки та далекобійної артилерії. Тому вони були змушені відступити на лівий берег і зробити висновки. Тепер вони використовують РЕБ, аеророзвідку, “орлани”, Zala, Supercam, “ланцети” і безмежну кількість особового складу, в тому числі окрему сформовану дивізію. Тому я вважаю, що наша головна задача зараз - продовжувати зменшувати їхню боєздатність", - зазначив Прозапас.

За його словами, окупанти навряд чи здатні на якісь стратегічні проривні дії наступального характеру, але українцям треба бути готовим до гіршого.

"Як казав Верховний Головнокомандувач, Україні потрібно посилювати фортифікацію, щоб у росіян навіть в думках не було ідей про наступальні операції", - додав він.