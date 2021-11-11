Карантин: Денісова просить переглянути рішення про "дистанційку" в школах

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



За словами Денісової, негативно на якість освіти під час "дистанційки" впливають такі чинники: відсутність належних умов для організації дистанційного навчання вдома; труднощі з одночасним доступом учнів до технічних засобів, у родинах, де виховуються кілька дітей шкільного віку; різний підхід вчителів до викладання навчального матеріалу; низька якість Інтернет-зв’язку; відсутність належного контролю батьків за навчанням дітей тощо.



Також вона послалася на слова директора Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Ганса Клюге про те, що для подолання сплеску хвороби треба не закривати школи, а дотримуватися протиепідемічних заходів у навчальних закладах.



Вона наголосила, що впроваджувати дистанційне навчання потрібно в разі недотримання рівня вакцинації вчителів і зростання рівня захворюваності учнів, а вакцинація освітян в Україні відбувається доволі швидкими темпами.



"Якщо в серпні не було щеплено й третину вчителів, то станом на 8 листопада, майже 93% працівників отримали одну дозу вакцини, а 76,2 % - дві дози). Рівень захворюваності дітей, за даними Міністерства охорони здоров’я України, не перевищує 8% із загальної кількості осіб, які інфікувалися COVID -19", - заявила Людмила Денісова.



За словами уповноваженої Верховної Ради України з прав людини, вона звернулася до міністра охорони здоров’я України та міністра освіти й науки України щодо перегляду рішення про дистанційне навчання.

Нагадаємо, 10 листопада на терміновому брифінгу мер столиці Віталій Кличко заявив, що учні молодших класів Києва навчатимуться дистанційно.

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