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Карантин в Україні: Вінниччина увійшла до "червоної" зони, Чернівецька - до "жовтої"

18 листопада, 2021 четвер
10:24
Суспільство Коронавірус в Україні

З четверга, 18 листопада, Вінницька область перейшла до "червоної" зони карантину, а Чернівецька стала "жовтою"

Про це повідомляє МОЗ.

Наразі до "червоної" зони відносяться 19 регіонів: Київ, Київська, Миколаївська, Рівненська, Львівська, Волинська, Черкаська, Житомирська, Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Одеська.

У "помаранчевій" зоні карантинних обмежень перебувають Закарпаття, Полтавщина, Харківщина.

"Жовтими" є Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області.

  • Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що МОЗ посилить обмеження для "жовтої" зони карантину.

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