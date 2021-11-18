Карантин в Україні: Вінниччина увійшла до "червоної" зони, Чернівецька - до "жовтої"
З четверга, 18 листопада, Вінницька область перейшла до "червоної" зони карантину, а Чернівецька стала "жовтою"
Про це повідомляє МОЗ.
Наразі до "червоної" зони відносяться 19 регіонів: Київ, Київська, Миколаївська, Рівненська, Львівська, Волинська, Черкаська, Житомирська, Івано-Франківська, Хмельницька, Вінницька, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Сумська, Чернігівська, Запорізька, Одеська.
У "помаранчевій" зоні карантинних обмежень перебувають Закарпаття, Полтавщина, Харківщина.
"Жовтими" є Кіровоградська, Тернопільська, Чернівецька області.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що МОЗ посилить обмеження для "жовтої" зони карантину.
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