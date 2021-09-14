Карантин в Україні: як діятимуть нові обмеження у кожній із зон

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Сьогодні з'явилося детальне роз'яснення нових карантинних обмежень та норм при різних рівнях епіднебезпеки:

"Зелений" рівень (вся Україна):

обов'язкове носіння маски у громадських приміщеннях та громадському транспорті.





"Жовтий" рівень (вся Україна):

Заборонено:

масові заходи за участю більш як 1 особи на 4 кв. метри площі будівлі або території;

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць;

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів;

робота закладів освіти, окрім тих, де не менше 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат.

У МОЗ заявили, що обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.





"Помаранчевий" рівень (регіони):

обмеження та норми жовтого рівня;

місцева влада може вводити додаткові обмеження;

Заборонено:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень на винос;

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів;

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

робота закладів освіти, окрім закладів де 100% працівників мають зелений COVID-сертифікат;

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки;

робота закладів, що надають послуги з розміщення (хостели, готелі).

Зазначається, що обмеження не будуть застосовуватися у разі наявності у всього персоналу та всіх відвідувачів закладів чи заходів, крім осіб, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.