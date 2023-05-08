Про це заявили прокуратура Берліна та поліція, передає Spiegel.

Чоловіка підозрюють у тому, що у 2021 та 2022 роках у двох випадках у реанімаційному відділенні пацієнтам свідомо вводили настільки високі дози заспокійливого, які призвели до смерті.