Кардіолога всесвітньо відомої клініки Шаріте затримали через підозри у вбивствах пацієнтів, – Spiegel
Після смерті двох тяжкохворих пацієнтів за підозрою у вбивстві затримали 55-річного кардіолога всесвітньо відомої німецької клініки "Шаріте"
Про це заявили прокуратура Берліна та поліція, передає Spiegel.
Чоловіка підозрюють у тому, що у 2021 та 2022 роках у двох випадках у реанімаційному відділенні пацієнтам свідомо вводили настільки високі дози заспокійливого, які призвели до смерті.
За словами прокурора, чоловіка звільнили з Шаріте в серпні 2022 року й розпочали внутрішнє розслідування.
"Термінова підозра, яка є важливою юридичною вимогою для видачі ордера на арешт, тепер може бути прийнята лише після медичного висновку", - зазначив прокурор.
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