Карлсен декласував росіянина та захистив звання чемпіона світу з шахів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Шахісти провели в Дубаї (ОАЕ) 11-ту партію матчу за світову шахову корону. Претендент Непомнящий, який грав білими фігурами, зазнав поразки, четвертої у титульній зустрічі. Після 11-ти партій рахунок став 7,5:3,5 на користь Карлсена. Норвезький гросмейстер достроково захистив титул, оскільки навіть три перемоги в трьох партіях, що залишилися, не допоможуть росіянину зрівняти рахунок.

Перші п'ять, а також сьома та десята партії завершилися внічию. У шостій, восьмій, дев'ятий та 11-й Карлсен переміг претендента на титул з Росії.