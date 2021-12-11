Карлсен декласував росіянина та захистив звання чемпіона світу з шахів
Норвезький шахіст Магнус Карлсен достроково захистив звання чемпіона світу в матчі проти росіянина Яна Непомнящого
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Шахісти провели в Дубаї (ОАЕ) 11-ту партію матчу за світову шахову корону. Претендент Непомнящий, який грав білими фігурами, зазнав поразки, четвертої у титульній зустрічі. Після 11-ти партій рахунок став 7,5:3,5 на користь Карлсена. Норвезький гросмейстер достроково захистив титул, оскільки навіть три перемоги в трьох партіях, що залишилися, не допоможуть росіянину зрівняти рахунок.
Перші п'ять, а також сьома та десята партії завершилися внічию. У шостій, восьмій, дев'ятий та 11-й Карлсен переміг претендента на титул з Росії.
- Нагадаємо, 8 грудня відео реакції норвезького шахіста Магнуса Карлсена на грубу помилку росіянина Яна Непомнящого у черговій партії матчу на першість світу, за добу набрало майже 300 тис. переглядів.
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