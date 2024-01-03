Карта бойових дій за період  27 грудня – 3 січня: росіяни проводять ревізію контрнаступу ЗСУ, але зазнають рекордних втрат

Темпи знищення росіян суттєво зросли

Через те, що весь грудень рашисти провели в "м’ясних" штурмах, він став рекордним зі знищення живої сили й техніки ворога. Так, за місяць було ліквідовано майже 30 тис. окупантів, що є найбільшою кількістю від початку війни.

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Ще одним абсолютним рекордом є знищення 931 одиниці автотехніки та ще 140 одиниць різноманітної спецтехніки.

Фото: інфографіка

419 танків – хоч і не абсолютний рекорд, але другий результат із початку 2022 року. 715 знищених бойових броньованих машин добре доповнюють картину ліквідації колісної техніки ворога.

Фото: інфографіка



Ворог хоче ліквідувати результати контрнаступу ЗСУ на Токмацькому напрямку

Російські десантники посилили тиск на наших воїнів, які припинили наступ на "роботинському виступі" й перейшли до оборони. Окупантам вдалося відкинути наші війська із колись втраченої першої лінії оборони на захід і на північ від Вербового. Також ЗСУ довелося відступити з ділянок на схід від Новопрокопівки й на захід від Роботиного. Окупанти продовжують наступати на Роботине, намагаючись знову окупувати це село. Разом з тим вони атакують на північ від Копанів, створюючи загрозу виходу в тил нашим військам на цьому плацдармі. Таким чином, ворог зосередився на повній ліквідації результатів контрнаступу ЗСУ на Токмацькому напрямку. У разі успіху, ймовірно, вони візьмуться за деокуповану територію на Бердянському напрямку.

Тим часом ЗСУ вдалося розширити зону свого контролю на кілька квадратних кілометрів біля Кам’янського, що на Мелітопольському напрямку.

Наступ росіян загальмував в околицях Донецька й Авдіївки

Нашим воїнам вдалося зупинити стрімке просування рашистів біля Новомихайлівки та Побєди. Попри те, що Новомихайлівка опинилася в напівоточенні, її оборона дасть змогу ЗСУ підготувати нові захисні редути, щоб стримати просування в тил Вугледара, яке ворог активно планує вже другий рік.

Попри фактичну втрату Мар’їнки росіянам не вдається, як вони заявляли, маршовим кроком прорватися до Курахового. Наразі вони застрягли в руїнах знищеного міста й у марних спробах наступати на Георгіївку.

Найбільших втрат окупанти зазнають біля Авдіївки, яку вони вже третій місяць намагаються оточити. Основні їхні атаки сконцентровані на північ від міста, де рашисти намагаються відійти від залізничного насипу біля сіл Степове й Бердичі. Попри певні локальні успіхи ворога на цьому напрямку, ЗСУ здійснюють регулярні контратаки та знову відкидають росіян до залізниці, а здебільшого просто ліквідовують при спробі втечі. Село Степове перейшло в сіру зону, якої ніхто не контролює, але й пройти його рашисти не можуть, бо потрапляють під перехресний вогонь наших оборонців. На південному фланзі росіянам вдалося просунутися на кількасот метрів на північ від Водяного. Тим часом разом з атаками ворог намагається перегрупувати свої підрозділи, ймовірно, рашисти змінюватимуть тактику.

Карта битви за Бахмут і Часів Яр за тиждень

Як і наприкінці 2022 року, в грудні окупанти активували свій наступ на Бахмутівському напрямку. Головними цілями є села Іванівське, Богданівка та Кліщіївка. Успіх на цих ділянках дозволить їм підійти впритул до укріпрайону в Часовому Яру. Найважча ситуація наразі в районі Богданівки, де рашисти змогли прорватися в північні околиці села. Однак тут тривають бої з перемінним успіхом.

Узяти штурмом Іванівське доручили окремій 11-й бригаді десантників. Поки що за тиждень у них не було жодного просування. Аналогічною є ситуація в Кліщіївці, де ЗСУ зайняли панівні висоти й регулярно відбивають хвилі російської навали. Однак їхній наступ триває і ситуація є стабільно важкою.

Ракетний тероризм Росії провалився

За 5 днів країна-терорист запустила по Україні понад 350 безпілотників і ракет. Наша ППО збила 159 крилатих ракет і 173 "шахеди". Рашисти не досягли жодної стратегічної цілі. Натомість їхніх запасів у такому темпі вистачить ще на 2-3 масовані обстріли. Наприклад, на кінець грудня РФ змогла накопичити близько 230 ракет Х-101/555/55, 152 з яких вона вже запустила по Україні. Залишається ще близько 190 "калібрів", однак раніше терористи не запускали їх більш ніж 20 шт. одночасно. А цієї зими взагалі майже не використовують їх. Причини не відомі. Адже, попри втечу ракетоносців із Криму в Новоросійськ, вони можуть запускати цей тип ракет і звідти. Однак не роблять цього масово. Можливо, виникли якісь непередбачувані проблеми.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.